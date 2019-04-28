Евросоюз не поддержал решение США выйти из договора о торговле оружием

Евросоюз не поддержал решение США выйти из договора о торговле оружием

Евросоюз не поддержал решение Соединенных Штатов отказаться от Международного договора о торговле оружием. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

В дипмиссии подчеркнули, что решение США не будет способствовать установлению прозрачности в международной торговле оружием, а также предотвращению его незаконного оборота и борьбе с утечками обычных вооружений.

«ЕС будет и впредь призывать все государства, в частности основных экспортеров и импортеров оружия, незамедлительно присоединиться к договору о торговле оружием», — говорится в заявлении.

В службе добавили, что нерегулируемая торговля оружием способствует распространению конфликтов, терроризма и организованной преступности. По данным дипмиссии, около 500 тыс. человек ежегодно умирают из-за стрелкового и легкого вооружения.