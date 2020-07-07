Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
На территории бизнес-центра в Петербурге произошел пожар Общество, 03:02 В Киеве задумались о введении в Донбасс миротворцев ОБСЕ Политика, 02:32 Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Общество, 02:03 КНДР отказалась вести переговоры с США Политика, 01:50 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 01:13 СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя Общество, 01:06 Боровшимся с COVID-19 врачам предложили пройти реабилитацию в Дагестане Общество, 00:56 Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями Общество, 00:42 Минздрав утвердил критерии для возобновления диспансеризации Общество, 00:31 Богатейшая женщина Африки заявила о готовности сотрудничать со следствием Общество, 00:09 Число личных банкроств россиян удвоилось после снятия режима самоизоляции Финансы, 00:00 В МИДе заявили об утрате доверия к США Политика, 06 июл, 23:54 Госдеп одобрил санкционную политику Лондона Политика, 06 июл, 23:43 В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии Политика, 06 июл, 23:32
Общество ,  
0 

На территории бизнес-центра в Петербурге произошел пожар

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, загорелась автомобильная цистерна с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00:37 мск. В 02:22 мск пожар ликвидировали. В МЧС сообщили, что горела автоцистерна объемом 12 куб. метров. Информации о пострадавших нет. В тушении огня от МЧС участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

Возгорание произошло по адресу: улица Книпович, дом 9. По данным карт Google, там находится бизнес-центр «Торгбыттранс».

В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар
Общество
Фото: МЧС России

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что помимо автоцистерны загорелись стоящие рядом машины. Огонь уничтожил пять грузовых и три легковых автомобиля. По информации агентства, пожар охватил площадь 400 кв. метров, ему присвоили второй ранг сложности.

По данным ТАСС и «РИА Новости», пожар произошел в БЦ «Торгбыттранс».

Ранее МЧС сообщало о пожаре в промзоне в подмосковном городе Пушкино. Площадь возгорания составила 300 кв. м. До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно покинули горящую постройку. По предварительным данным, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Пять распространенных схем мошенничества на российских предприятиях Какие условия помогут расторгнуть договор аренды без ненужных потерь Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс
Теги: пожар, Санкт-Петербург
Материалы по теме
В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар
Общество
Шесть человек пострадали при пожаре на лакокрасочном заводе в Баку
Общество
В подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter