На территории бизнес-центра в Петербурге произошел пожар

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, загорелась автомобильная цистерна с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00:37 мск. В 02:22 мск пожар ликвидировали. В МЧС сообщили, что горела автоцистерна объемом 12 куб. метров. Информации о пострадавших нет. В тушении огня от МЧС участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

Возгорание произошло по адресу: улица Книпович, дом 9. По данным карт Google, там находится бизнес-центр «Торгбыттранс».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что помимо автоцистерны загорелись стоящие рядом машины. Огонь уничтожил пять грузовых и три легковых автомобиля. По информации агентства, пожар охватил площадь 400 кв. метров, ему присвоили второй ранг сложности.