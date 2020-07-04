В подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне

Фото: МЧС России

Здание загорелось в промзоне в подмосковном городе Пушкино, сообщает МЧС в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.

Пожар возник на территории промзоны на Кудринском шоссе около 14:00 4 июля. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящую постройку до прибытия пожарных. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар тушат 76 человек и 23 единицы техники.

Как уточнили ТАСС в МЧС, загорелась текстильная фабрика, 20 человек самостоятельно эвакуировались.

1 июля крупный пожар произошел в Красногорском районе Московской области. В деревне Гольево загорелся ангар с автомобильными покрышками. Огонь был локализован на площади 2200 кв. м.

