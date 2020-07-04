Общество , 04 июл, 16:09
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В подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне
Здание загорелось в промзоне в подмосковном городе Пушкино, сообщает МЧС в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.
Пожар возник на территории промзоны на Кудринском шоссе около 14:00 4 июля. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящую постройку до прибытия пожарных. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар тушат 76 человек и 23 единицы техники.
Как уточнили ТАСС в МЧС, загорелась текстильная фабрика, 20 человек самостоятельно эвакуировались.
1 июля крупный пожар произошел в Красногорском районе Московской области. В деревне Гольево загорелся ангар с автомобильными покрышками. Огонь был локализован на площади 2200 кв. м.