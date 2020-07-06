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В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар площадью 15 кв. м. произошел в одной из квартир жилого дома в Щелково. Об этом сообщили РБК в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

«Все уже потушено, газ не взрывался», — пояснили в ведомстве.

На сайте ведомства уточняется, что спасатели получили информацию о возгорании по адресу улица Механизаторов, дом 5. По данным МЧС, речь идет о трехэтажном кирпичном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из окон квартиры на втором этаже первого подъезда. Внешних признаков открытого горения нет, повреждений и разрушений нет.

Эвакуация пожарными подразделениями не проводилась. Люди квартиры не покидали.

Открытое горение было ликвидировано в 18:02. Полностью пожар потушили в 18:09. Данных о пострадавших не поступало.

4 июля пожар произошел в промзоне на Кудринском шоссе в подмосковном Пушкино. Горящую стройку до прибытия спасателей смогли покинуть самостоятельно 20 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Теги: Щелково, пожар, жилой дом, новости
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