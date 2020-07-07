Губернатор Джорджии задействовал Нацгвардию из-за беспорядков в Атланте

В американском штате Джорджия вводится чрезвычайное положение и санкционируется привлечение бойцов Национальной гвардии для установления порядка в столице штата Атланте. Такой указ подписал губернатор Джорджии Брайан Кемп, сообщает его пресс-служба.

Согласно сообщению пресс-службы, в штате могут быть задействованы до 1 тыс. бойцов Нацгвардии.

В заявлении говорится, что на такие меры власти пошли после того, как за минувшие выходные в результате стрельбы пострадали не менее 30 жителей штата, пятеро из которых погибли.

«Это беззаконие должно быть прекращено, и в нашей столице должен быть восстановлен порядок», — приводит пресс-служба слова Кемпа.