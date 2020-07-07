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Протесты в США ,  
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Губернатор Джорджии задействовал Нацгвардию из-за беспорядков в Атланте

В американском штате Джорджия вводится чрезвычайное положение и санкционируется привлечение бойцов Национальной гвардии для установления порядка в столице штата Атланте. Такой указ подписал губернатор Джорджии Брайан Кемп, сообщает его пресс-служба.

Согласно сообщению пресс-службы, в штате могут быть задействованы до 1 тыс. бойцов Нацгвардии.

В заявлении говорится, что на такие меры власти пошли после того, как за минувшие выходные в результате стрельбы пострадали не менее 30 жителей штата, пятеро из которых погибли.

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Фото: Шериф округа Хеннепин / Global Look

«Это беззаконие должно быть прекращено, и в нашей столице должен быть восстановлен порядок», — приводит пресс-служба слова Кемпа.

Массовые беспорядки в США начались в конце мая после смерти в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста проходят под лозунгами борьбы с жестокостью полиции и расовым неравенством.

Теги: США, массовые беспорядки, Атланта
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