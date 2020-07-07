Боровшимся с COVID-19 врачам предложили пройти реабилитацию в Дагестане

Российские врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики, передает «РИА Новости».

«Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией. Центр планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков», — сообщили в пресс-службе.

Проект охватывает все категории медицинских работников, принимавших участие в лечении и уходе за больными COVID-19. Региональное правительство сообщает, что до начала осени на берегу Каспийского моря смогут отдохнуть свыше 500 человек.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что акция проводится при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ имени М.В. Ломоносова и кафедры прикладной механики и управления МГУ.