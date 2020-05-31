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Политика ,  
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Медведев назвал последствия выхода США из Договора по открытому небу

Позиция США в отношении Договора по открытому небу (ДОН) и Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) способствует разрушению архитектуры международной безопасности. Об этом написал в «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия», — отметил он.

Такое мнение Медведев высказал после совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждался вопрос выработки окончательной позиции России в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН). На совещании также обсуждалась ситуация вокруг СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году.

Путин предложил Совбезу обсудить выход США из Договора по открытому небу
Политика
Владимир Путин

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. По его словам, Россия не соблюдает условия соглашения. Замглавы российского МИДа Александр Грушко назвал это «надуманным предлогом».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Сейчас его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет совершать инспекционные полеты над территорией других стран, используя фото- и видеосъемку.

Договор СНВ-3 между США и Россией предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. По словам Путина, переговоры с американской стороной о продлении договора пока «так и не удалось начать».

Теги: Дмитрий Медведев, США, Договор по открытому небу, СНВ
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