Суд арестовал чиновника Россотрудничества по делу о мошенничестве

Михаил Попов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Тверской районный суд Москвы арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, которого подозревают в мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Попова заключили под стражу до 16 августа.

Ранее Тверской суд также арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Следствие вменяет ей и Попову мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). По словам члена ОНК Москвы Алексея Мельникова, Лукашевич отказалась признать свою вину.

Полиция задержала Лукашевич и Попова 4 июля по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич, занимавшая пост руководителя коммерческой организации, получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Позже Минобрнауки были представлены результаты работ, которые не соответствовали условиям договоров.