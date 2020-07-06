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Суд арестовал чиновника Россотрудничества по делу о мошенничестве

Михаил Попов
Михаил Попов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Тверской районный суд Москвы арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, которого подозревают в мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Попова заключили под стражу до 16 августа.

Ранее Тверской суд также арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Следствие вменяет ей и Попову мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). По словам члена ОНК Москвы Алексея Мельникова, Лукашевич отказалась признать свою вину.

Полиция задержала Лукашевич и Попова 4 июля по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич, занимавшая пост руководителя коммерческой организации, получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Позже Минобрнауки были представлены результаты работ, которые не соответствовали условиям договоров.

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Марина Лукашевич (слева)

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приемку работ осуществлял сообщник Лукашевич, занимавший руководящую должность в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на следствие передает, что деньги за госконтракты Лукашевич и Попов перечисляли на расчетный счет ООО «ЦРН». Затем Лукашевич и брат подозреваемого Николай Попов перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Они в свою очередь обналичивали деньги и передавали их лично Николаю Попову.

Теги: Михаил Попов, Минобрнауки, Россотрудничество, арест
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