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МЧС опровергло падение легкомоторного самолета в Нижегородской области

Фото: МЧС
Фото: МЧС

Информация о падении легкомоторного самолета на Игумновском шоссе в Дзержинске не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Информация о крушении самолета не подтвердилась», — заявили в ведомстве.

В ходе взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов спасатели установили, что на данном участке произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, газопровод находится в отдалении от населенных пунктов. Данное происшествие не представляет угрозы для жителей, а также не повлияло на потребителей газа.

На место происшествия выехали экстренные службы в числе 27 человек, восемь единиц техники, а также 13 человек и четыре единицы техники от МЧС.

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Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что получили информацию о падении легкомоторного самолета, она поступила от диспетчерской службы Дзержинска. Как сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о самолете Ан-2.

Теги: Дзержинск, легкомоторный самолет, новости
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