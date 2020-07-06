МЧС опровергло падение легкомоторного самолета в Нижегородской области

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Информация о падении легкомоторного самолета на Игумновском шоссе в Дзержинске не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Информация о крушении самолета не подтвердилась», — заявили в ведомстве.

В ходе взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов спасатели установили, что на данном участке произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, газопровод находится в отдалении от населенных пунктов. Данное происшествие не представляет угрозы для жителей, а также не повлияло на потребителей газа.

На место происшествия выехали экстренные службы в числе 27 человек, восемь единиц техники, а также 13 человек и четыре единицы техники от МЧС.