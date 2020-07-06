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Нижегородская прокуратура начала проверку сообщений о падении Ан-2

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press
Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту возможного падения легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова.

По ее словам, информация о возможном падении воздушного судна вблизи Игумновского шоссе в Дзержинске поступила в 16:38 мск.

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В настоящее время уточняется место аварии. Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что речь идет о самолете Ан-2. Об этом также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«У нас проходила такая информация от дежурной диспетчерской службы городского округа города Дзержинск, о падении легкомоторного самолета, наши подразделения выехали, но пока мы ее подтверждения дать не можем, место падения пока не нашли», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Теги: Дзержинск, легкомоторный самолет, транспортная прокуратура, новости
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