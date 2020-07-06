Нижегородская прокуратура начала проверку сообщений о падении Ан-2

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту возможного падения легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова.

По ее словам, информация о возможном падении воздушного судна вблизи Игумновского шоссе в Дзержинске поступила в 16:38 мск.

В настоящее время уточняется место аварии. Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что речь идет о самолете Ан-2. Об этом также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.