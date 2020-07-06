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Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения

Фото: Михаил Воскресенских / ТАСС
Фото: Михаил Воскресенских / ТАСС

Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — заявили в ведомстве. По данным агентства, со дня, когда произошел пожар, она находилась на лечении, не могла самостоятельно говорить и есть.

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Мать Ирины Пекарской сообщила местному порталу 59.RU, что ее дочь умерла 6 июля в возрасте 33 лет. «Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У нее атрофировались ноги и руки. Шансы еще были в клинике Германии. Последнее время она лежала в паллиативной палате», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу Миндзрава Пермского края.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. По данным следователей, во время пиротехнического шоу искры попали на потолок и помещение оказалось моментально охвачено огнем. Многие посетители не успели покинуть клуб. В результате от ожогов и отравления скончались 156 человек, еще около 100 получили травмы.
 

Теги: пожар, больница, смерть, «Хромая лошадь», новости
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