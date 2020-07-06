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СК завел дело после крушения Ми-2 в Ростовской области

Фото: ММСУТ СК РФ
Фото: ММСУТ СК РФ

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Ведомство установило, что утром 6 июля вертолет после ремонта выполнял пробный полет с пилотом и бортмехаником на борту. Ми-2 потерпел крушение недалеко от хутора Кирсалово Пролетарского района Ростовской области. Механик умер от полученных травм на месте происшествия, пилот находится в больнице.

Следователи проводят осмотр воздушного судна и допрашивают очевидцев, чтобы установить обстоятельства и причины крушения.

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Ранее Южная транспортная прокуратура начала проверку после крушения Ми-2 в Ростовской области.

По данным регионального управления МЧС, жесткая посадка вертолета была совершена при проведении обработки рисовых чеков (участки пашни с посевами риса, отгороженные земляными валиками для удержания воды. — РБК). По предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя.
 

Теги: вертолет, крушение, ЧП
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