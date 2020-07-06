Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Южная транспортная прокуратура начала проверку после крушения частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверит, как исполнялись требования законов в сфере обеспечения безопасности полетов.

Собственную проверку организовала также Московское межрегиональное следственное управления Следственного комитета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области вблизи поселка Кирсалово около 5 утра.



