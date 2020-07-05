Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР

Китай и Монголия — тысячелетние природные очаги чумы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, нет ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в КНР. «Там есть специальные службы <...>, и монгольские службы соответствующие, поэтому я думаю, что ничего страшного нет», — сказал Жемчугов.

Инфекционист отметил, что и некоторые пограничные с азиатскими странами регионы России — Тува, Алтай, Иркутская область — также являются природными очагами бубонной чумы.

«Это действительно часто бывает — и осенью было в Китае, у нас было несколько лет назад на Алтае», — пояснил Жемчугов. Он добавил, что местные жители едят сурков, сусликов, блохи с которых проникают в жилища. По словам доктора, сейчас в Китае объявят реальный карантин с войсками, поскольку бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.