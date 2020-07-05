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Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР

Китай и Монголия — тысячелетние природные очаги чумы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, нет ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в КНР. «Там есть специальные службы <...>, и монгольские службы соответствующие, поэтому я думаю, что ничего страшного нет», — сказал Жемчугов.

Инфекционист отметил, что и некоторые пограничные с азиатскими странами регионы России — Тува, Алтай, Иркутская область — также являются природными очагами бубонной чумы.

В округе на севере КНР ввели третий уровень опасности из-за бубонной чумы
Общество
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

«Это действительно часто бывает — и осенью было в Китае, у нас было несколько лет назад на Алтае», — пояснил Жемчугов. Он добавил, что местные жители едят сурков, сусликов, блохи с которых проникают в жилища. По словам доктора, сейчас в Китае объявят реальный карантин с войсками, поскольку бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.

Ранее 5 июня стало известно, что власти городского округа Баян-Нур на севере КНР объявили третий уровень опасности после выявления случая бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия.

В связи с этим местным жителям запретили охотится и употреблять в пищу сусликов и других животных, обязали сообщать о мертвых и больных зверях и внезапных смертях людей.

Теги: чума, Китай
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