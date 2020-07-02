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«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве. Об этом РБК сообщили представители компаний.

«Мы удивлены этой ситуацией, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации. Нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту», — сообщил РБК представитель Delivery Club.

В сервисе «Яндекс.Еда» также сообщили, что начали проверку по факту случившегося. «Служба безопасности уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры наших партнеров», — заявил РБК представитель сервиса. По его словам, в компании «озадачены» появившимся видео, так как между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма. «Они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу», — пояснил он.

В пресс-службе ГУ МВД России РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.

Видео уличной драки между людьми, одетыми в униформу курьеров сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда», опубликовал Telegram-канал Baza. На записи видно, как между собой дерутся несколько человек в желтой и зеленой одежде, неподалеку от них на траве лежат несколько фирменных рюкзаков. По информации Baza, в конфликте участвовали около 30 человек. После прибытия полиции они разбежались, но когда она уехала, драка продолжилась, сообщила Baza.

Теги: Delivery Club, доставка еды, массовая драка, новости РБК
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