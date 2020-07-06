Мишустин сообщил о выделении еще 3,6 млрд руб. на выплаты соцработникам

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить порядка 3,6 млрд руб. на выплаты соцработникам, помогающим больным с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Поддержать работников социальных учреждений поручил президент Владимир Путин. Пособия выплачиваются с середины апреля. В конце июня глава государства предложил продлить выплаты соцработникам до 15 сентября. Позже правительство выделило 11 млрд руб. на выплаты медикам и сотрудникам социальных организаций.

Для врачей, работающих в соцучреждениях, предусмотрена доплата 40 тыс. руб. за одну рабочую смену (14 дней), а при выявлении коронавирусной инфекции в организации — 60 тыс. руб. Для среднего медицинского персонала размер выплат составляет 25 тыс. руб. и 35 тыс. руб. соответственно.