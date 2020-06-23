Путин предложил продлить на два месяца выплаты соцработникам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам, работающим в условиях пандемии коронавируса, до 15 сентября. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к гражданам. Трансляцию ведет РБК.

Речь идет о дополнительных выплатах для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов, психологов, медперсонала, работающего в таких учреждениях, уточнил он. Они работают двухнедельными сменами, чтобы не допустить распространения коронавируса, отметил Путин.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля до 15 июля. Предлагаю также продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября», — сказал он.

Российский лидер также предложил учитывать эти выплаты при расчете отпускных.