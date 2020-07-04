Правительство выделило 11 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кабмин одобрил выделение из резервного фонда средств на выплаты стимулирующего характера для медицинских и социальных работников в июле. Такое решение было принято по итогам заседания правительства 2 июля, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в июле на выплаты медикам, которые заняты в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, будет направлено 7,5 млрд руб.

Еще 3,5 млрд руб. кабмин намеревался направить соцработникам, оказывающим помощь больным с COVID-19.

Мишустин напомнил, что дополнительные выплаты социальным и медицинским работникам продлены до августа по поручению президента Владимира Путина.