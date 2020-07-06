Заммэра Москвы сообщил о возобновлении капремонта в домах

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В Москве возобновляют капитальный ремонт многоквартирных домов, приостановленный из-за эпидемии коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводятся на сайте мэрии.

Сейчас идут подготовительные работы, они продлятся около десяти дней. «Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме», — сказал Бирюков. Чиновник пообещал завершить их до начала отопительного сезона.

В этом году власти планируют отремонтировать системы газоснабжения и заменить лифты. При этом замена стояков в квартирах москвичей перенесена на 2021 год.

В мэрии добавили, что в городе уже возобновились проверки газового оборудования.