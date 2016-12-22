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Парламентская оппозиция обратилась в КС из-за особенностей капремонта
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Парламентская оппозиция обратилась в КС из-за особенностей капремонта
Общество, 01:30
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Парламентская оппозиция обратилась в КС из-за особенностей капремонта

Депутаты «Справедливой России» (СР), КПРФ и ЛДПР обратились в Конституционный суд России с просьбой проверить конституционность статьи 190.1 Жилищного кодекса об особенностях организации капитального ремонта многоквартирных домов, сообщается на сайте СР.

Парламентская оппозиция отметила, что согласно данной статье государство не обязано проводить капремонт, если он потребовался «на момент приватизации второго или последующего жилого помещения» в многоквартирном доме.

«Данное условие порождает неравенство между гражданами — собственниками», — считают парламентарии. По их мнению, таким образом собственники делятся на тех, кто приватизировал жильё в домах, включенных в перспективные и годовые планы капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме и тех, кто сделал это после приватизации первого помещения.

Бесплатная приватизация жилья в России стала возможна с 1991 года, в 2012-ом в Жилищный кодекс внесли поправки, согласно которым собственники должны платить взносы за капремонт.

Теги: приватизация , капитальный ремонт
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