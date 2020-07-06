Прокуратура проверит сведения о неоказании помощи умершей от COVID врачу

Прокуратура Красноярского края начала проверку после того, как в СМИ появилась информации о смерти врача от COVID-19 из-за несвоевременного оказания ей медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет о пациентке, которая являлась врачом Уярской районной больницы. В надзорном ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, установлены причины и обстоятельства смерти доктора.

Ранее местный портал NGS24 сообщил, что в Красноярском крае 2 июля умерла 58-летняя врач-гинеколог Уярской районной больницы Галина Лебедева. Она проработала в этом медучреждении 34 года.

Дочь умершей рассказала, что в июне Лебедева, как минимум, пять раз принимала пациентов, у которых впоследствии выявили коронавирус. При этом больница не предоставляла доктору никаких средств индивидуальной защиты.

21 июня в врача поднялась температура, которую не получалось сбить. Вечером ей вызвали скорую помощь, сотрудники которой предположили, что у больной обычная ОРВИ. Ей сделали укол от температуры, но она все равно не упала.

На следующее утро Лебедева обратилась в больницу. Она хотела сделать компьютерную томографию, но медики ей сказали, что она не поместится в томограф. Обычный снимок показал, что легкие врача чистые. По словам дочери умершей, ей не предлагали госпитализацию и отправили домой после открытия больничного листа.

Состояние больной в течение следующих двух дней ухудшалось. 24 июня Лебедева снова приехала в больницу, где ей все-таки сделали КТ, которая показала почти стопроцентное поражение легких. Врачи заявили, что необходима срочная реанимация, однако в больнице не было мест. Пациентке предложили лечь под капельницу в собственном гинекологическом кабинете.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Свободная койка нашлась, по словам дочери, после того, как она начала звонить на горячую линию по коронавирусу. В итоге Лебедеву положили в реанимации и подключили к кислородной поддержке. В этот же день ее перевезли в краевую больницу в Красноярск, где было подтверждено заражение коронавирусом. В течение следующих дней состояние пациентки ухудшалось. 2 июля она скончалась.

После этого краевой Минздрав сообщил, что проведет проверку в Уярской районной больнице после видеообращения, в котором пациенты жаловались на качество медицинской помощи.