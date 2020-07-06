Гидрометцентр назвал курорты России с самым теплым морем

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Самая тепла температура воды на курортах Краснодарского края зафиксирована в Геленджике и Туапсе, в Крыму — в Евпатории и Ялте, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. На этих курортах вода в море прогрелась до плюс 26 градусов.

«Очень высокие температуры. В Алуште температура воды плюс 24 градуса, в Феодосии и Анапе — плюс 25 градусов», — сказал Вильфанд. Он добавил, что в Сочи вода прогрелась до плюс 24–25 градусов.

В июне Ростуризм сообщил, что в первую неделю июля курортный сезон начнется в «подавляющем большинстве» российских регионов. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июля туристов начнут принимать 67 регионов страны.

Начало курортного сезона в России было отложено из-за пандемии коронавируса. Сейчас регионы постепенно снимают ограничения.