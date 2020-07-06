В небе над озером в США столкнулись два самолета

В небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо столкнулись два легкомоторных самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кутенай Райана Хиггинса.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 5 июля, около 14:20 по местному времени (23:20 мск). После столкновения обломки обоих самолетов упали в озеро и затонули. Предполагается, что находившиеся на бортах восемь человек погибли.

По словам Хиггинса, тела двоих человек были обнаружены среди обломков до того, как они затонули. Оставшиеся жертвы крушения пока не найдены. По предварительным данным, среди них могут быть дети.

Обломки воздушных судов были обнаружены с помощью эхолотов на дне озера на глубине 38 метров. Спасатели рассчитывают приступить к их извлечению 6 или 7 июля.