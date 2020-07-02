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СК начал проверку после опасного сближения самолетов в Ростовской области

Следователи установят обстоятельства инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, передает «РИА Новости».

«Организована доследственная проверка в связи с авиационным инцидентом при движении самолетов в Ростовской области», — сказала Марковская.

Она добавила, что следователи Ростовского следственного отдела на транспорте организовали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Проверку также организовала Южная транспортная прокуратура.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 10 июня диспетчерам удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону. По данным РЕН ТВ, опасное сближение самолетов было замечено, когда между ними оставалось несколько километров.

Два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС


«Пятый канал» опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с пилотами лайнеров. РЕН ТВ и «Пятый канал» сообщили, что опасность заметил диспетчер смежного сектора, который предупредил коллегу о сложившейся ситуации с использованием нецензурной лексики.

В Госкорпорации по организации воздушного движения в России РБК подтвердили, что 10 июня 2020 года на борту лайнера Вoeing-777-300ER авиакомпании Emirates, летевшего в 300 км юго-восточнее Ростова-на-Дону на высоте 11,3 км, сработала бортовая система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Она предупредила о приближении лайнера Airbus-320-214 авиакомпании S7.

Однако в организации назвали преувеличенным вывод о том, что два воздушных судна едва не столкнулись. Там отметили, что лайнеры разошлись на безопасном расстоянии.

Теги: Следственный комитет России, Ростовская область, самолеты
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