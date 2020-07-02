СК начал проверку после опасного сближения самолетов в Ростовской области

Следователи установят обстоятельства инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, передает «РИА Новости».

«Организована доследственная проверка в связи с авиационным инцидентом при движении самолетов в Ростовской области», — сказала Марковская.

Она добавила, что следователи Ростовского следственного отдела на транспорте организовали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Проверку также организовала Южная транспортная прокуратура.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 10 июня диспетчерам удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону. По данным РЕН ТВ, опасное сближение самолетов было замечено, когда между ними оставалось несколько километров.