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Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Причиной для смягчения ограничительных мер стала положительная динамика по приросту числа заболевших COVID-19 на протяжении нескольких последних недель. Соответствующее постановление глава региона Александр Осипов подписал 3 июля. В понедельник, 6 июля, оно вступило в силу.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Цифровые пропуска для выхода из дома и перемещения внутри региона в Забайкальском крае ввели со 2 мая. Жителям предписывалось оформлять электронный пропуск при любом выходе из дома за исключением обращений за экстренной медпомощью, поездок на работу, в банки или госорганы, походов в ближайшие магазины и аптеки и выгула животных.

По данным краевого правительства, к 6 июля в Забайкалье выявлено в общей сложности 3441 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. За сутки медики выявили 42 новых заболевших. Вылечилось от коронавирусной инфекции 2329 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Забайкальский край, пропуск
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