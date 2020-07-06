Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Зеленский пообещал не прощать «аннексию» Крыма Политика, 01:11 СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани Общество, 01:09 Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим Технологии и медиа, 00:53 В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Общество, 00:33 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 00:19 В США причастного к задержанию Флойда полицейского отпустили под залог Общество, 00:13 Черчесов назвал чемпионство «Зенита» абсолютно заслуженным Спорт, 00:03 Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России Экономика, 00:00 Нетаньяху назвал ситуацию в стране «экстренной» из-за коронавируса Общество, 05 июл, 23:38 В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом Общество, 05 июл, 23:27 Путь «Зенита» ко второму чемпионству подряд. Что важно знать Спорт, 05 июл, 23:23 Партия премьера Хорватии вырвалась вперед на парламентских выборах Политика, 05 июл, 23:09 Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР Общество, 05 июл, 22:32 «Зенит» второй сезон подряд досрочно стал чемпионом России по футболу Спорт, 05 июл, 22:27
Общество ,  
0 

СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет.

Ребенок пропал 10 мая 2019 года. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело.

По данным следствия, женщина была сожительницей дяди ребенка. Мальчик пришел к ней домой в квартиру на улице Богатырской. СК отмечает, что там он громко случал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины». «Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила ребенка», — говорится в сообщении Следственного комитета.

СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

После этого женщина скрыла следы преступления. Ей предъявили обвинения в убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), ее поместили под стражу. Назначена  судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.

Ранее в июне полиция и добровольцы начали поиски пропавшего шестилетнего мальчика в Красноярске. Как сообщили родственники ребенка, он вечером ушел из дома и больше не появлялся.

Теги: пропавшие дети, убийство, Краснодарский край
Материалы по теме
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
Общество
В Ингушетии начались поиски пропавшей четырехлетней девочки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter