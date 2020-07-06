СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет.

Ребенок пропал 10 мая 2019 года. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело.

По данным следствия, женщина была сожительницей дяди ребенка. Мальчик пришел к ней домой в квартиру на улице Богатырской. СК отмечает, что там он громко случал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины». «Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила ребенка», — говорится в сообщении Следственного комитета.

После этого женщина скрыла следы преступления. Ей предъявили обвинения в убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), ее поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.