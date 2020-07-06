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Технологии и медиа ,  
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Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, отказ США от РД-180 был неизбежным процессом в рамках проводимой президентом Дональдом Трампом политики импортозамещения. Ранее 4 июля подрядчик NASA компания United Launch Alliance (ULA) получила первый ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский агрегат.

«Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран», — пояснил Евсеев.

США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180
Технологии и медиа
Ракетный двигатель BE-4

Он считает, что несмотря на высокий уровень технологического развития США, вопрос безопасности нового американского двигателя остается открытым. «Именно ресурс определяет срок службы, вероятность отказа двигателя. И запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа», — пояснил Евсеев. Он допустил, что по политическим мотивам на вопрос надежности могут закрыть глаза.

При этом военный эксперт уверен, что Вашингтон пока что не добился полной независимости от российского ракетостроения. «У них нет полной российской альтернативы, и пока их заявления не более чем демагогия», — резюмировал Евсеев.

В 2018 году компания Blue Origin, основанная владельцем Amazon и самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом, заключила контракт с подрядчиком NASA United Launch Alliance на поставку собственных ракетных двигателей BE-4.

Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180
Технологии и медиа
Российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском

Переданный в июле экземпляр, как сообщили в Blue Origin, не является серийным вариантом. Он будет участвовать в испытаниях вместе с ракетой-носителем. Следующий двигатель разработчик планирует поставить до конца месяца.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал создание американцами собственного ракетного двигателя «нормальным» явлением. При этом сенатор отметил, что отказ США от РД-180 не приведет к «катастрофическим» последствиям для России.

Теги: США, Россия, РД-180
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