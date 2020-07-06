Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, отказ США от РД-180 был неизбежным процессом в рамках проводимой президентом Дональдом Трампом политики импортозамещения. Ранее 4 июля подрядчик NASA компания United Launch Alliance (ULA) получила первый ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский агрегат.

«Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран», — пояснил Евсеев.

Он считает, что несмотря на высокий уровень технологического развития США, вопрос безопасности нового американского двигателя остается открытым. «Именно ресурс определяет срок службы, вероятность отказа двигателя. И запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа», — пояснил Евсеев. Он допустил, что по политическим мотивам на вопрос надежности могут закрыть глаза.