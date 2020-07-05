Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180

Российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Создание в США замены российским ракетным двигателям РД-180 не приведет к «катастрофическим» последствиям для России, в том числе бюджета страны. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».

«Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», — считает Джабаров.

Сенатор отметил, что создание американской замены российских двигателей — «это нормально», когда-нибудь в будущем это бы произошло. Также он не считает, что замена ракетными двигателями BE-4 российского аналога побудит Соединенные Штаты к введению новых санкций против России. Джабаров отметил, что космос — это сфера, где «все равно в одиночку нечего делать». Именно в этой сфере Россия и США могут искать пути сближения, добавил замглавы комитета Совфеда.

Летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев, в свою очередь, сказал радиостанции «Говорит Москва», что американские двигатели должны сначала доказать свою надежность во время испытаний. «То, что они сделали, надо еще посмотреть, надо позапускать его, надо проверить его», — полагает он.