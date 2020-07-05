Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180 Технологии и медиа, 18:32 СМИ узнали о втором подозреваемом в убийстве россиянина в Австрии Общество, 18:18 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 17:52 Боттас выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1» в Австрии Спорт, 17:48 Тела троих погибших при обрушении под Кировом извлекли из-под завалов Общество, 17:43 Зеленский потребовал оснастить украинский флот ракетами Политика, 17:31 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 17:12 ВТБ решил взыскать $185 млн со связанного с Курченко офшора Бизнес, 16:52 Леклер и Ферстаппен объяснили отказ встать на колено на Гран-при Австрии Спорт, 16:33 Журналист показал процесс съемок обращения Путина Политика, 16:30 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 16:30 В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин Общество, 15:56 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 15:48
Технологии и медиа ,  
0 

Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180

Российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском
Российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Создание в США замены российским ракетным двигателям РД-180 не приведет к «катастрофическим» последствиям для России, в том числе бюджета страны. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».

«Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», — считает Джабаров.

Сенатор отметил, что создание американской замены российских двигателей — «это нормально», когда-нибудь в будущем это бы произошло. Также он не считает, что замена ракетными двигателями BE-4 российского аналога побудит Соединенные Штаты к введению новых санкций против России. Джабаров отметил, что космос — это сфера, где «все равно в одиночку нечего делать». Именно в этой сфере Россия и США могут искать пути сближения, добавил замглавы комитета Совфеда.

Летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев, в свою очередь, сказал радиостанции «Говорит Москва», что американские двигатели должны сначала доказать свою надежность во время испытаний. «То, что они сделали, надо еще посмотреть, надо позапускать его, надо проверить его», — полагает он.

США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180
Технологии и медиа
Ракетный двигатель BE-4

США получили первый ракетный двигатель BE-4 — аналог российского РД-180, используемого для вывода на орбиту спутников, накануне, 4 июля. Двигатель будет использоваться для ракеты-носителя Vulcan Centaur. Запуск ракеты нового поколения планируется в 2021 году, сообщала компания United Launch Alliance, получившая первый BE-4, в своем Twitter.

Двигатель BE-4 был создан американской аэрокосмической компанией Blue Origin, основанной самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом. Второй двигатель поступит до конца июля.

Рогозин назвал шутку про батут реальной угрозой для США
Общество
Дмитрий Рогозин

Двигатели РД-180, разработанные НПО «Энергомаш» в середине 1990-х годов на базе советского РД-170 — мощнейшего ракетного двигателя в мире, используются США для запуска ракет семейства Atlas.
 

Теги: Владимир Джабаров, РД-180
Материалы по теме
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter