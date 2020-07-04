США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180

Ракетный двигатель BE-4 (Фото: ulalaunch / Twitter)

Компания United Launch Alliance (подрядчик NASA) получила от аэрокосмической компании Blue Origin, основанной самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом, первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Об этом сообщил портал Space News.

Представитель Blue Origin сообщил, что второй двигатель BE-4 планируется поставить ULA в течение июля.

Разработанный Blue Origin двигатель BE-4 работает на кислороде и метане. Им оснастят ракеты Vulcan Centaur, разработанные United Launch Alliance. Планируется, что первый пуск ракеты состоится в 2020 году.

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