Израиль сообщил о ракетном ударе из сектора Газа

Пуск ракеты из системы ПРО «Железный купол» для перехвата и уничтожения, поступающего ракетного обстрела из Газы (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Три ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории, сообщает телерадиокомпания KAN.

Сначала сирена воздушной тревоги сработала после пуска двух ракет. Через час с территории сектора Газа была запущена третья ракета, ее перехватила израильская система «Железный купол». Первые две упали в пустыне Негев. Информации о раненых и разрушениях не поступало.

В последний раз израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа в конце июня. Тогда были выпущены две ракеты. Пострадавших и разрушений не было. В ответ на обстрел истребители ВВС атаковали террористические цели в южной части сектора Газа. До этого авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС (правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение, признанное в Израиле и ряде других стран террористической организацией. - прим. РБК) в ответ на запуск ракет.