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Политика ,  
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Сенатор ответил на слова экс-премьера ДНР о вхождении в состав России

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Россия не рассматривает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики на востоке Украины в качестве российских регионов, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Так он ответил на слова бывшего премьера ДНР Александра Бородая о скором вхождении региона в состав России.

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями», — сказал Джабаров.

Так как Киев затягивает процесс признания особого статуса ДНР и ЛНР, у жителей Донбасса, по его словам, «чаще и чаще возникает мысль: «А по пути ли нам с такой Украиной?». При этом сенатор подчеркнул, что это дело самих народных республик.

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Россия, продолжил Джабаров, «никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы», однако следила за тем, что происходит в этих регионах, где есть русскоязычное население. Замглавы комитета Совфеда считает, что Донецк и Луганск могли бы помочь в нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Первый премьер-министр ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Бородай во время съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге 5 июля заявил, что скоро ДНР и ЛНР присоединятся к России. По его словам, де-факто эти регионы уже «являются частью Российской Федерации».

 

Теги: Владимир Джабаров, Донбасс
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