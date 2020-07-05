Сенатор ответил на слова экс-премьера ДНР о вхождении в состав России

Владимир Джабаров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Россия не рассматривает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики на востоке Украины в качестве российских регионов, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Так он ответил на слова бывшего премьера ДНР Александра Бородая о скором вхождении региона в состав России.

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями», — сказал Джабаров.

Так как Киев затягивает процесс признания особого статуса ДНР и ЛНР, у жителей Донбасса, по его словам, «чаще и чаще возникает мысль: «А по пути ли нам с такой Украиной?». При этом сенатор подчеркнул, что это дело самих народных республик.

Россия, продолжил Джабаров, «никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы», однако следила за тем, что происходит в этих регионах, где есть русскоязычное население. Замглавы комитета Совфеда считает, что Донецк и Луганск могли бы помочь в нормализации отношений между Москвой и Киевом.