Семилетняя девочка была убита при стрельбе в День независимости в Чикаго

Фото: TNS / Zuma / ТАСС

В результате стрельбы в американском Чикаго погибла семилетняя девочка, сообщает NBC Chicago. Ребенок был ранен во время визита к родственникам в День независимости США. Позже девочка умерла.

Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля. Также ранения получил 32-летний мужчина.

По данным телеканала, в результате стрельбы в разных частях Чикаго за выходные в общей сложности погибли по меньшей мере 16 человек, еще 62 получили ранения. Один из инцидентов произошел на городской парковке. Между группой людей и другим человеком возникла ссора. Один из участников конфликта открыл стрельбу, ранив двух человек. 24-летний мужчина скончался от ранений в больнице. Другой 20-летний участник инцидента с ранением ноги доставлен в больницу.

Позже шесть человек были ранены при стрельбе во время запуска фейерверка. Стрельбу открыл мужчина из белого автомобиля. Четыре человека погибли, еще двое получили ранения и находятся в больнице.