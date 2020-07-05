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Семилетняя девочка была убита при стрельбе в День независимости в Чикаго

Фото: TNS / Zuma / ТАСС
Фото: TNS / Zuma / ТАСС

В результате стрельбы в американском Чикаго погибла семилетняя девочка, сообщает NBC Chicago. Ребенок был ранен во время визита к родственникам в День независимости США. Позже девочка умерла.

Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля. Также ранения получил 32-летний мужчина.

В двух городах США произошла стрельба в торговых центрах
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По данным телеканала, в результате стрельбы в разных частях Чикаго за выходные в общей сложности погибли по меньшей мере 16 человек, еще 62 получили ранения. Один из инцидентов произошел на городской парковке. Между группой людей и другим человеком возникла ссора. Один из участников конфликта открыл стрельбу, ранив двух человек. 24-летний мужчина скончался от ранений в больнице. Другой 20-летний участник инцидента с ранением ноги доставлен в больницу.

Позже шесть человек были ранены при стрельбе во время запуска фейерверка. Стрельбу открыл мужчина из белого автомобиля. Четыре человека погибли, еще двое получили ранения и находятся в больнице.

Ранее два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина. Еще восемь были ранены. По крайней мере два человека причастны к стрельбе, их ищут. В момент инцидента в клубе выступал рэпер Foogiano.

 

Теги: стрельба, США
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