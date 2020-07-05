Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине

Клуб Lavish Lounge (Фото: lavishlounge864 / Instagram)

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина. Еще восемь получили ранения, сообщает AP.

Стрельба произошла в клубе Lavish Lounge. Полицейские округа Гринвилл сообщили, что из здания доносились выстрелы, а люди стали выбегать на улицу. Изначально сообщалось о 12 раненых, из них четверо — в критическом состоянии. Полицейские ищут двух подозреваемых.

По данным ABC News, стрелявшие скрылись с места происшествия на разных автомобилях. Камеры зафиксировали как минимум двух причастных к инциденту.

В момент стрельбы в ночном клубе находились несколько сотен человек. Стрельбу открыли во время выступления рэпера Foogiano.