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Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине

Клуб Lavish Lounge  
Клуб Lavish Lounge   (Фото: lavishlounge864 / Instagram)

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина. Еще восемь получили ранения, сообщает AP.

Стрельба произошла в клубе Lavish Lounge. Полицейские округа Гринвилл сообщили, что из здания доносились выстрелы, а люди стали выбегать на улицу. Изначально сообщалось о 12 раненых, из них четверо — в критическом состоянии. Полицейские ищут двух подозреваемых.

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Фото: DenizEngelhardt / Twitter

По данным ABC News, стрелявшие скрылись с места происшествия на разных автомобилях. Камеры зафиксировали как минимум двух причастных к инциденту.

В момент стрельбы в ночном клубе находились несколько сотен человек. Стрельбу открыли во время выступления рэпера Foogiano.

4 июля произошла стрельба в торговых центрах в двух городах США — Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс). Не менее пяти человек были ранены.

 

Теги: стрельба, ночной клуб, сша
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