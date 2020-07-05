В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин

Фото: МЧС России

В результате ДТП в Иркутской области пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным регионального МЧС, авария произошла в Черемховском районе. На 1772-м км федеральной автодороги «Сибирь» столкнулись два легковых автомобиля. Агентство уточняет, что в одной из машин находились шесть человек, в другой — четверо. Среди пострадавших — девочка 2011 года рождения, она получила тяжелые травмы и находится в реанимации.

Столкновение произошло из-за того, что один из водителей не уступил дорогу другому, сообщил собеседник агентства.

Ранее 5 июля один человек погиб и двое, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей на 24-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

