Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

Фото: DenizEngelhardt / Twitter

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. По данным ведомства, угрозы жизни пострадавшим нет.

Инцидент произошел на Хеннепин-авеню в юго-западной части города. Другой информации об обстоятельствах происшествия ведомство не приводит.

Пользователи Twitter опубликовали фото с места происшествия, на которых видны разбитые витрины.

Как отмечает AP со ссылкой на полицию, нападавшие скрылись с места происшествия.