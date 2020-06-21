Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. По данным ведомства, угрозы жизни пострадавшим нет.
Инцидент произошел на Хеннепин-авеню в юго-западной части города. Другой информации об обстоятельствах происшествия ведомство не приводит.
Пользователи Twitter опубликовали фото с места происшествия, на которых видны разбитые витрины.
Как отмечает AP со ссылкой на полицию, нападавшие скрылись с места происшествия.