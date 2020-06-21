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Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

Фото: DenizEngelhardt / Twitter
Фото: DenizEngelhardt / Twitter

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. По данным ведомства, угрозы жизни пострадавшим нет.

Инцидент произошел на Хеннепин-авеню в юго-западной части города. Другой информации об обстоятельствах происшествия ведомство не приводит.

Пользователи Twitter опубликовали фото с места происшествия, на которых видны разбитые витрины.

Как отмечает AP со ссылкой на полицию, нападавшие скрылись с места происшествия.

29 мая мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в больнице после жесткого задержания полицейскими. В момент задержания один из них надавил Флойду коленом на шею, мужчина кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве, других — в пособничестве убийству.

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов
Общество
Фото: Stephen Maturen / Getty Images

После смерти Флойда в США и в европейских городах начались акции протеста против расизма и произвола правоохранительных органов. В десятках городов они переросли в беспорядки и погромы.

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