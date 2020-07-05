В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

Фото: МЧС России

Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«В результате происшествия погибло и пострадало несколько рабочих», — сообщили следователи. Точное количество пострадавших уточняется.

По факту гибели граждан в СК возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).

Видео: МЧС России

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«По предварительной информации, погибли три человека, один человек выжил, доставлен в Зуевскую ЦРБ», — заявили в пресс-службе правительства Кировской области, передает ТАСС.