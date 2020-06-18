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При обрушении перехода между зданиями фабрики под Иваново погиб человек

В Ивановской области обрушился переход между зданиями Тейковского хлопчатобумажного комбината, погиб человек, сообщил РБК представитель пресс-службы регионального главка МЧС.

Тело погибшего уже извлекли из-под завалов. Еще один человек, мужчина 1973 года рождения, получил черепно-мозговую травму.

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Фото: АГН «Москва»

Как сообщается на сайте областного главка МЧС, инцидент произошел в 11:10 18 июня в городе Тейково, на ул. Сергеевская, д.10. Обрушившийся переход находился на реконструкции. На месте происшествия работают 20 человек и семь единиц техники.

Прокуратура Ивановской области организовала проверку. Ведомство по ее итогам даст юридическую оценку произошедшего и примет меры прокурорского реагирования.

Теги: Ивановская область, обрушение, комбинат, новости
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