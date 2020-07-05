В Москве выявили 650 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 650 человек. Об этом сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в столице с начала эпидемии достигло 224 680. Скончались 3953 человека, вылечились 157 020 заболевших.

Ежедневный прирост заболевших в Москве держится на отметке ниже 700 с 1 июля, когда в столице за стуки выявили 611 новых случае заражения.

Москва лидирует среди российских регионов по количеству заразившихся коронавирусом. В России за сутки COVID-19 диагностировали у 6736 человек. Число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 681 251.