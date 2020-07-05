Один человек погиб из-за падения деревьев в Красноярском крае

Деревья обрушились от сильного ветра в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел в населенном пункте Колон на озере Маслеево после прохождения грозового фронта.

Среди пострадавших есть подросток 14 лет. Состояние пострадавших уточняется.

В результате непогоды было повреждено около 20 машин и 10 палаток.

Как пояснили в ведомстве, причиной падения деревьев стали сильные порывы ветра. В устранении последствий непогоды задействованы сотрудники МЧС и краевые спасатели, которые расчищают территорию и распиливают деревья.