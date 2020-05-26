Количество жертв урагана в Свердловской области возросло до четырех

«Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания по улице 1 мая порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От полученных повреждений гражданин скончался на месте происшествия», — сообщили в СКР.

Еще один человек погиб на улице Самолетной в Екатеринбурге.

Всего в результате урагана в области зафиксировано порядка 100 падений деревьев, 13 отрывов кровли, 77 повреждений линий электропередачи, 20 автомобилей и двух остановочных комплексов. Экстренные службы продолжают устранять последствия.

По информации регионального МЧС, скорость порывов ветра во время урагана достигала 28 м/с, из-за обрыва проводов без электроснабжения остались более 130 тыс. человек. «На утро большая часть потребителей запитана, из 120 населенных пунктов, где было зафиксировано нарушение электроснабжения, остается подключить 59 населенных пунктов с населением около 29 тыс. человек. Бригады энергетиков принимают все меры к скорейшему восстановлению электричества в оставшихся населенных пунктах», — сообщили в ведомстве.

Ранее была опубликована видеозапись урагана, на которой видно, как ветер срывает крышу с двухэтажного здания.