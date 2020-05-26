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Количество жертв урагана в Свердловской области возросло до четырех

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Четвертой погибшей от последствий урагана в Свердловской области стала женщина 1953 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Прокуратура города Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее ветки дерева», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавшей поступила в оперативные службы от фельдшера, доставившего женщину 1953 года рождения в больницу с тяжелой травмой головы вечером 25 мая. Травму она получила после падения ветки дерева на нее. Женщина умерла в ночь на 26 мая. В региональном СКР заявили, что следователи проводят доследственную проверку по этом факту.

В СКР также сообщили о расследовании гибели крановщика в Екатеринбурге и возбуждении уголовного дела по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Во время урагана кран упал, крановщик от полученных травм скончался в больнице.

При урагане в Свердловской области погибли два человека
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«Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания по улице 1 мая порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От полученных повреждений гражданин скончался на месте происшествия», — сообщили в СКР.

Еще один человек погиб на улице Самолетной в Екатеринбурге.

Всего в результате урагана в области зафиксировано порядка 100 падений деревьев, 13 отрывов кровли, 77 повреждений линий электропередачи, 20 автомобилей и двух остановочных комплексов. Экстренные службы продолжают устранять последствия.

По информации регионального МЧС, скорость порывов ветра во время урагана достигала 28 м/с, из-за обрыва проводов без электроснабжения остались более 130 тыс. человек. «На утро большая часть потребителей запитана, из 120 населенных пунктов, где было зафиксировано нарушение электроснабжения, остается подключить 59 населенных пунктов с населением около 29 тыс. человек. Бригады энергетиков принимают все меры к скорейшему восстановлению электричества в оставшихся населенных пунктах», — сообщили в ведомстве.

Ранее была опубликована видеозапись урагана, на которой видно, как ветер срывает крышу с двухэтажного здания.

Теги: ураган, Екатеринбург, жертвы
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Появились видео сорванных сильным ветром крыш в Свердловской области
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При урагане в Свердловской области погибли два человека
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