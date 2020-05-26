Количество жертв урагана в Свердловской области возросло до четырех
Четвертой погибшей от последствий урагана в Свердловской области стала женщина 1953 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
«Прокуратура города Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее ветки дерева», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавшей поступила в оперативные службы от фельдшера, доставившего женщину 1953 года рождения в больницу с тяжелой травмой головы вечером 25 мая. Травму она получила после падения ветки дерева на нее. Женщина умерла в ночь на 26 мая. В региональном СКР заявили, что следователи проводят доследственную проверку по этом факту.
В СКР также сообщили о расследовании гибели крановщика в Екатеринбурге и возбуждении уголовного дела по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Во время урагана кран упал, крановщик от полученных травм скончался в больнице.