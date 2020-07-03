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Общество ,  
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Около 14 тыс. человек остались без света в Красноярском крае из-за дождя

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Жители 11 населенных пунктов остались без света из-за сильного дождя и шквалистого ветра в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, полностью без света остались населенные пункты Байдово, Прудный, Уральская, Брагино, Поначево, Нижняя, Быстрая, Тагашет, Загорье, Маринино. В поселках Курагино и Березовский частично отключили электроэнергию.

Всего под отключения попали около 14 тыс. человек. Также в Курагино от ветра пострадали кровли жилых домов, заборы, повреждены опоры линий электропередачи.

Работа объектов жизнеобеспечения и социально важных объектов не нарушена, отметили в МЧС. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В апреле из-за непогоды в Приморском крае около 18,3 тыс. человек остались без электричества. Массовые отключения в распределительных сетях произошли из-за сильного снегопада и ветра.

Теги: Красноярский край, непогода, отключение электроэнергии
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