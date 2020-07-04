Эксперт раскрыл детали выхода космического туриста в открытый космос

Первый космический турист, пожелавший выйти в открытый космос, сможет провести там около полутора часов. Об этом сообщили в российском представительстве компании Space Adventures, передает «РИА Новости».

«Это будет 90-100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли», — сказал собеседник агентства. За это время турист сможет увидеть Землю со всех сторон, так как Международная космическая станция (МКС) совершает оборот вокруг планеты за полтора часа, сообщил представитель Space Adventures.

Ранее российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала с американской Space Adventures контракт, в соответствии с которым в 2023 году российский корабль «Союз-МС» доставит на МКС двух туристов. Планируется, что один из участников полета совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.

Космический турист, пожелавший выйти в открытый космос, должен будет пройти подготовку к полету в Звездном городке. Само пребывание на МКС в таком полете продлится 16 дней. Источник РБК, близкий к «Энергии», рассказал, что космических туристов под контракт пока не нашли.