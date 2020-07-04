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Общество ,  
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Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), говорится в сообщении управления СК по Москве, поступившем в РБК.

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Инцидент произошел 3 июля. Мужчина 1946 года рождения несколько раз ударил ходунками мужчину 1942 года рождения, находившегося с ним в одной палате. Пострадавшего пытались реанимировать, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. Подозреваемый в избиении отправлен под домашний арест. 

В начале июня в одной из больниц Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом двух пациенток. Нападавший находился в лечебном учреждении из-за проблем с венами пищевода. Внезапно у него возник острый психоз и он напал на женщин. 
 

Теги: новости, пациент, избиение, больница
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