В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента

Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ). Сообщение размещено на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, конфликт между обвиняемым и 37-летним пациентом произошел 15 ноября в больнице Ленинского района областного центра. Удары, которые вахтер нанес пациенту, оказались смертельными.

Сотрудника больницы задержали, Ленинский районный суд Челябинска отправил его под арест, сообщает Znak.com

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обвиняемый умышленно несколько раз ударил пациента руками по груди и животу. По информации агентства, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в частности, в связи с незаконным оборотом наркотических средств.