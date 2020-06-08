В больнице в Петербурге мужчина ранил ножом двух пациенток реанимации

Городская больница Cвятой преподобномученицы Елизаветы, Санкт-Петербург (Фото: eliz-spb.ru)

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга пациент реанимации ранил ножом двух других пациенток, сообщили РБК в пресс-службе медицинского учреждения.

Инцидент произошел 7 июня около трех часов ночи. Как рассказали в больнице, 42-летний мужчина поступил в больницу с расширением варикозных вен пищевода. Внезапно у него развился острый психоз, он вскочил с кровати, схватил хирургический инструмент (троакар) и ранил двух женщин, уточнил представитель больницы.

«Ранения носят поверхностный характер, внутренние органы не повреждены. Буйный пациент фиксирован, седатирован, осмотрен психиатром, продолжает лечение в реанимации», — добавили в пресс-службе.

Представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и городского комитета по здравоохранению рекомендовали обратиться за комментарием в больницу.

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