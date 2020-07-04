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В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров». Об этом сообщается на сайте театра.

Артист находится сейчас в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, уже 5 июля его выпишут, добавили в театре.

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Геннадий Хазанов

О госпитализации Хазанова из-за проблем с сердцем 4 июля сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал Mash. По данным Mash, актер был доставлен в больницу с нестабильной стенокардией.

Накануне вечером Хазанов отказался ехать в больницу. Telegram-канал сообщал, что врачи к нему приезжали после того, как он стал задыхаться.

Позже худрук Театра Эстрады опроверг эту информацию, заявив, что у него «все в порядке».
 

Теги: Геннадий Хазанов, госпитализация
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