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Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя нормально, врачей ему не вызывали. Об этом он рассказал ТАСС.

«Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — передает агентство слова артиста.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста передал, что Хазанов начал задыхаться, поэтому к нему приехали врачи. По данным канала, они оказывали ему экстренную помощь и принимали решение о госпитализации.

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В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что у 74-летнего Хазанова диагностировали стенокардию, он оказался от госпитализации, но к нему еще раз должны приехать врачи.

Геннадий Хазанов — российский актер, художественный руководитель Московского театра эстрады. Ему присвоено звание народного артиста РСФСР, он является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Теги: Геннадий Хазанов, госпитализация
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