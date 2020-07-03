Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

Геннадий Хазанов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя нормально, врачей ему не вызывали. Об этом он рассказал ТАСС.

«Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — передает агентство слова артиста.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста передал, что Хазанов начал задыхаться, поэтому к нему приехали врачи. По данным канала, они оказывали ему экстренную помощь и принимали решение о госпитализации.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что у 74-летнего Хазанова диагностировали стенокардию, он оказался от госпитализации, но к нему еще раз должны приехать врачи.