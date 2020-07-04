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Общество ,  
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СМИ сообщили о госпитализации Хазанова

Народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова госпитализировали в отделении кардиологии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, Хазанова доставили в больницу после жалоб на самочувствие, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

Как передает Telegram-канал Mash, артиста госпитализировали с нестабильной стенакардией. По информации канала, накануне вечером Хазанов отказался от госпитализации после оказания первой помощи, однако потом его самочувствие ухудшилось.

О госпитализации Хазанова также сообщает Telegram-канал «112».

Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей
Общество
Геннадий Хазанов

Вечером 3 июля Mash со ссылкой на помощницу артиста передавал, что Хазанов начал задыхаться, поэтому к нему приехали врачи. Как сообщал канал, медики принимали решение о госпитализации актера.

Позже Хазанов опроверг эту информацию. «Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — сказал он.

Геннадий Хазанов — российский актер и художественный руководитель Московского театра эстрады. Ему присвоено звание народного артиста РСФСР, он также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

Теги: Геннадий Хазанов, госпитализация
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