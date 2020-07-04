СМИ сообщили о госпитализации Хазанова

Народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова госпитализировали в отделении кардиологии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, Хазанова доставили в больницу после жалоб на самочувствие, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

Как передает Telegram-канал Mash, артиста госпитализировали с нестабильной стенакардией. По информации канала, накануне вечером Хазанов отказался от госпитализации после оказания первой помощи, однако потом его самочувствие ухудшилось.

О госпитализации Хазанова также сообщает Telegram-канал «112».