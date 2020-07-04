МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

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Обвинения Москвы со стороны Вашингтона в том, что страна якобы не выполняет обязательства по договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, строятся «на абсолютно ложных посылах». Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению российских дипломатов, США таким образом пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от ратификации которого американская сторона поставила его на грань полного развала.

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