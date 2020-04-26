Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с высоты 10 км в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Об этом сообщает Минобороны России.

Прыжок посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.

«Такого до нас еще никто не делал» — отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Помимо этого, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры.