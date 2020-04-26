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Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с высоты 10 км в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Об этом сообщает Минобороны России.

Прыжок посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.

«Такого до нас еще никто не делал» — отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Помимо этого, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры.

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<p>Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.&nbsp;Германия, г. Торгау, апрель 1945 г.</p>

В ходе прыжка военные ВДВ испытали средства высотного десантирования: парашютные системы специального назначения, индивидуальное кислородное оборудование парашютиста, навигационное оборудование, а также специальное снаряжение и обмундирование в экстремальных условиях Арктики.

По словам Евкурова, подобные учения будут проводиться ежегодно в разных районах Арктики и с различным составом участников.

В начале января Минобороны сообщило, что с 2021 года российские ВДВ начнут вооружать новыми системами связи и управления. Как отметили в ведомстве, речь идет о комплексе на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищенном колесном базовом шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М. Эта техника должна вдвое ускорить сроки предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях. 

Теги: Минобороны РФ, ВДВ
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